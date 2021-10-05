В Кремле не стали раскрывать подход Путина к отставкам губернаторов

У отставок губернаторов нет единой причины. В каждом конкретном случае они отличаются, заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах увольнения главы Тамбовской области Александра Никитина. Решение об отставке губернатора было неочевидным, так как на прошлогодних выборах политика поддержали 79% избирателей.

Не могу сказать, какая была причина (отставки губернатора. — NEWS.ru) в тот раз. Возникают разные ситуации. В каждом случае они отличаются, — сказал Пеcков.

О том, что Никитин подал в отставку, стало известно накануне, 4 октября. Вpио губернатора Тамбовской области стал экс-замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. В тот же день уволился глава Владимирской области Владимир Сипягин. Его место временно занял экс-депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Калужской области Александр Авдеев.

По мнению источников NEWS.ru, Никитин потерял своё кресло по ряду причин, в числе которых недовольство федерального центра результатами «Единой России» на выборах в Госдуму. Кроме того, он был близок к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.