«Плохие результаты»: названы причины отставки тамбовского губернатора

Президент Владимир Путин подписал Указ о прекращении полномочий губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Ранее глава региона сам подал заявление об отставке. Врио главы администрации Тамбовской области стал Максим Егоров. По мнению источников NEWS.ru, Никитин потерял место по нескольким причинам, в числе которых недовольство федерального центра результатами «Единой России» на выборах в Госдуму. Никитин был одним из трёх губернаторов, близких к Вячеславу Володину, председателю нижней палаты. До конца года, как предположили источники, могут потерять места губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Саратовской области Валерий Радаев, которых также называли соратниками спикера Госдумы.

Собеседник, близкий к администрации президента, назвал несколько причин отставки Александра Никитина.

Общая неуспешность, достаточно простая и некрасивая история с муниципальными выборами в Тамбове, когда выиграла партия «Родина», очень плохие результаты по выборам в Госдуму «Единой России» среди большинства регионов ЦФО, — пояснил он.

Выборы в Тамбовскую городскую думу VII созыва прошли 13 сентября 2020 года в единый день голосования. По итогам выборов победу одержала партия «Родина», получившая 44,14% голосов по партийным спискам (предварительные результаты) и победившая в 17 из 18 одномандатных округов. Лидер местной «Родины» Максим Косенков работал мэром Тамбова в 2005–2008 годах, но лишился должности из-за уголовного преследования. В 2009 году Нагатинский суд Москвы осудил его на девять с половиной лет за похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями.

Президент РФ Владимир Путин и Александр Никитин kremlin.ru

В 2013 году Мосгорсуд уменьшил наказание до семи лет и семи месяцев, а в 2014 году экс-чиновник вышел по УДО. Тогда же потерпевший признался, что оговорил бывшего мэра. В марте 2021 года временно исполняющий обязанности мэра Тамбова и лидер местного отделения «Родины» Максим Косенков добился снятия судимости за похищение человека. Суд удовлетворил его ходатайство, приняв во внимание характеристику и заслуги чиновника, а также согласие прокуратуры. Губернатор области предложил Косенкову занять пост мэра Тамбова. По словам источника NEWS.ru, эта история переполнила чашу терпения федерального центра и Никитину стали искать замену.

Либо он был в сговоре с Косенковым, либо просто дурак, потому что как секретарь местной «Единой России» он таким образом умудрился провалить всё, — говорит собеседник NEWS.ru.

По его словам, в «зачистке» губернаторского корпуса от ставленников руководства прошлого состава внутриполитического блока нет ничего удивительного.

Точно так же поступал и Володин после ухода Владислава Суркова, это обычная практика, — полагает другой источник.

Новый врио региона Максим Егоров с декабря 2018 года являлся заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 11 декабря 2019 года также государственный жилищный инспектор Российской Федерации.