Путин назначил врио главы Владимирской и Тамбовской областей

Пост врио губернатора Владимирской области занял депутат Госдумы Александр Авдеев. Временно исполнять обязанности главы Тамбовской области будет замглавы Минстроя Максим Егоров. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин назначил врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Возглавлявший ранее регион Владимир Сипягин освобождён от должности. Уже известно, что 5 октября Авдеев собирается приехать во вверенную ему область.

Временным главой администрации Тамбовской области назначен Максим Егоров. Ранее президент принял досрочную отставку нынешнего главы Александра Никитина.

Депутат-единоросс Авдеев в прошлом был мэром Обнинска, затем вице-губернатором Калужской области, окончил «школу губернаторов». Егоров долгие годы работал на разных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве, затем был советником губернатора Тюменской области, после чего стал замминистра строительства.

Губернаторские выборы в Тамбовской и Владимирской областях пройдут в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина может отказаться от места в Госдуме VIII созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.