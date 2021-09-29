Замглавы Минтруда может стать губернатором

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина может отказаться от места в Госдуме восьмого созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Баталина, скорее всего, откажется от мандата депутата Госдумы. Вероятность этого очень высокая, — сказал он.

Источник уточнил, что Баталиной могут предложить место губернатора в одном из российских регионов. Тем не менее, официальных комментариев по данному вопросу от компетентных органов не поступало.

Ольга Баталина была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Кроме того, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В прошлом году её назначали заместителем главы Минтруда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от думских мандатов «Единой России».