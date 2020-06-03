В Кремле назвали проверку указов Собянина прерогативой Мишустина

https://static.news.ru/photo/cd8eb5a6-a588-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле прокомментировали поручение премьер-министра Михаила Мишустина проанализировать указы мэра Москвы, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, на предмет соблюдения прав граждан. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такая проверка полностью прерогатива кабмина.

Я считаю, что вы можете спросить об этом правительство. Совершенно необязательно это как-то комментировать в Кремле, — ответил Песков на вопрос о том, как он относится к тому, что Мишустин считает необходимым проверить действия мэра Москвы.

Говоря о том, было ли поручение о проверках согласовано с Кремлём, Песков заявил, что право принимать такие решения находится в компетенции Мишустина, передаёт РИА Новости.

Ранее Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам проанализировать ограничения и запреты, которые вводили руководители регионов с начала эпидемии коронавируса в России. Ревизией займутся Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, а также правительство Москвы. При этом указы московского мэра Сергея Собянина также направят на проверку, писал NEWS.ru.