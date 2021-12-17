В Кремле допустили встречу Путина и Илона Маска

Несмотря на то что продукция основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска не представлена на российском рынке, в Кремле рассчитывают, что в будущем этот рынок заинтересует бизнесмена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в таком случае не исключена встреча американского предпринимателя с главой РФ Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным. И тогда не исключаем общения с президентом, — сказал Песков.

Он добавил, что Путин открыт к общению с предпринимателями из разных стран, встречи с ними проходят на регулярной основе.

Есть общение регулярное, фактически ежегодное, с предпринимателями-французами, немцами, с теми, кто широко представлен на нашем рынке, — подчеркнул Песков.

Ранее Илон Маск стал человеком года по версии Time и Financial Times. Time отметил его «необычайное влияние на жизнь людей на Земле и за её пределами», а Financial Times — «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

Также стало известно, что основатель Tesla и SpaceX может заплатить в 2021 году самый большой налог в истории США, если воспользуется всеми своими опционами, за которые предусматривается специальный налог. Его сумма может превысить $10 млрд.