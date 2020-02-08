https://static.news.ru/photo/f3c41678-4bd1-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Xiaomin/Xinhua/Global Look Press

В Китае разработали приложение, позволяющее проверить пользователя на возможный контакт с коронавирусом 2019-nCoV. В его создании участвовали государственный комитет по здравоохранению КНР, Китайская научно-техническая корпорация электроники (CETC) и Госсоветом Китая.

Для того, чтобы воспользоваться приложением, нужно пройти регистрацию и ввести специальный код. Система определит, были ли зарегистрированы случаи заражения в доме, в поезде, самолёте или автобусе, в которых гражданин путешествовал в последние 14 дней. При этом значимыми считаются только близкие контакты с заражённым, к примеру, в самолёте таковыми считаются те, кто сидел в одном ряду с инфицированным, а также на местах в трёх рядах перед и позади него. Если путешествие проходило на поезде, то риск заразиться есть у всех, кто едет в одном купе с заражённым, передаёт РИА Новости.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области 70 граждан КНР поместили под особое наблюдение. Для них власти предоставили площадку в общежитии бывшего фарфорового завода в городе Богданович.