В камере погибшего Тесака обнаружена кровавая надпись

https://static.news.ru/photo/0f0a8d98-360c-11eb-908c-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: restrukt/vk.com

В камере погибшего националиста Максима Марцинкевича следователи обнаружили на внутренней стороне кровати верхнего яруса сделанную кровью надпись: «Тут умер Тесак». Кроме этого, рядом на полу были найдены обильные следы крови.

Об этом сообщается в постановлении регионального управления Следственного комитета России (СКР) об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе отмечается, что надпись была в пределах досягаемости рук умершего.

Также на правой голени погибшего эксперты обнаружили два кровоподтёка, которые образовались ещё при жизни заключённого не менее чем за двое суток до его смерти, сообщает Lenta.ru.

Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи обнаружили во рту Максима Марцинкевича, известного как Тесак, ещё одну предсмертную записку. По данным силовиков, документ написал сам Марцинкевич. В нём он пишет, что не совершал убийства, в которых признался. Кроме того, он заявил, что оговорил других людей, на которых дал признательные показания.