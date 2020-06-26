В Иркутской области завершили выплату компенсаций пострадавшим в 2019 году

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Власти Иркутской области завершили выплату компенсаций за утрату имущества жителям районов, пострадавших от паводка летом 2019 года.

Сегодня могу сказать, что вопрос выплат завершён, — цитирует ТАСС и.о. министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Отмечается, что за 22-23 июня компенсации выплачены 592 гражданам по причине частной или полной утраты имущества. При этом 215 человек получили по 10 тысяч рублей, ещё 192 человека — по 50 тысяч рублей и 183 человека по 100 тысяч. Все эти выплаты были сделаны по результатам судебных решений.

Всего за прошедший после паводка год компенсации за утрату имущества в размере 10 тысяч рублей получили 47 тысяч 175 человек, по 50 или 100 тысяч рублей — 23 тысяч 608 пострадавших.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что жители подтопленных населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии. Глава государства поручил губернаторам лично приехать в пострадавшие от паводков районы и «своими глазами посмотреть, что там происходит».