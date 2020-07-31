В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

https://static.news.ru/photo/ed9c2bc8-d31c-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который в YouTube освещал многотысячные акции протеста в Хабаровске. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта.

Романов был задержан утром 31 августа в рамках административного дела по статье о нарушении порядка организации или проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП). Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции, сообщает «Новая газета».

По информации координатора хабаровского отделения движения «Открытая Россия» Сергея Наумова, блогер постоянно менял место своего пребывания в городе, однако его всё равно нашли.

Он живёт у разных знакомых, то есть каждый день меняет место жительства. И его кто-то вычислил, и сегодня утром его сотрудники полиции встретили и попросили пройти с ними, — цитирует Наумова РБК.

Адвокат Тыхта заявил, что намерен обжаловать решение суда об аресте блогера.

Алексей Романов долгое время был ведущим на местном телевидении. Однако в 2016 году был вынужден на некоторое время покинуть Хабаровск. По некоторым данным, он подвергся преследованию из-за его принципиальной гражданской позиции. Сейчас он ведёт видеоблог на канале в YouTube.

Ранее на восемь суток был арестован Ростислав Буряк — владелец фудтрака с агитплакатами, который в народе прозвали «Фургаломобилем». Автомобиль сопровождал колонны протестующих, а во время шествий и пикетов через динамики машины транслировались лозунги и песни в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Главу региона задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.