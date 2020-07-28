В Хабаровске на восемь суток арестовали водителя «Фургаломобиля»

https://static.news.ru/photo/98a679e8-d0dd-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/t_khabarovsk

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Им оказался водитель фудтрака с агитплакатами, который горожане прозвали «Фургаломобилем». Ростислав Буряк пробудет под стражей восемь суток.

Как сообщает РИА Новости, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Автомобиль сопровождал колонны протестующих 28 июля. Во время шествий и пикетов через динамик машины транслировались лозунги и песни о Фургале.

Сам Буряк перед вынесением решения заявил, что готов к худшему. Он не исключал вероятность ареста и связывал это с тем, что силовикам нужно время, чтобы собрать материалы для возбуждения уголовного дела, передаёт «Росбалт».

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже третью неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.