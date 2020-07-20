Путин отправил Фургала в отставку

https://static.news.ru/photo/06abe254-ca83-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство.

Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ, — цитирует РИА Новости указ.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Владимир Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным СК РФ, преступления он совершил на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.