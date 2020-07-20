Путин предложил Дегтярёву возглавить Хабаровский край

https://static.news.ru/photo/9c4c63a2-ca82-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года. Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Дегтярёва в качестве одного из претендентов на пост главы Хабаровского края выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.

Дегтярёву 39 лет, он родился в Самаре. Окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета, позже получил там и профессию менеджера. В 32 года стал депутатом, с 2005-го состоит в ЛДПР (ранее был в «Единой России»).

С 2016 года политик занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи в Госдуме. Женат, воспитывает четверых детей.

Перед назначением Дегтярёва Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия, писал NEWS.ru.