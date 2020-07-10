Фигурантам дела губернатора Фургала поступили угрозы

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Следователь на заседании суда о выборе меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, заявил, что фигурантам этого дела поступили угрозы. Рассмотрение проходит в Басманном суде в закрытом формате.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийства бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова.

Олег Булатов вместе с Фургалом были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году). Евгений Зоря подал в суд на Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы Фургала ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году).

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 (баллотировался от ЛДПР). Во втором туре голосования он одержал победу на единороссом Вячеславом Шпортом с большим отрывом — 69,57 % против 27,97 %.

Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.