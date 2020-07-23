Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» извне

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами. При этом он подчеркнул, что считает первую реакцию хабаровчан на арест своего губернатора Сергея Фургала достойной.

По словам Дегтярёва, поначалу акции протеста возникли из-за «абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора». Глава региона уверен, что это «шло от души», но теперь всё изменилось.

У нас есть все оперативные данные, что эти мероприятия подогреваются. Сюда слетелись граждане иностранных государств. Они увидели, что вот лёгкая возможность заработать политические очки, раскачать ситуацию, перейти к политическим лозунгам, в том числе по линии отношений Москва — Хабаровск, — сказал Дегтярёв в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Он добавил, что иностранцами, которые «подогревают​» ситуацию, уже занимаются российские спецслужбы.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал слен ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва (был депутатом Госдумы от ЛДПР). Местные жители категорически отказываются принимать назначенца. Они продолжают выходить на улицы и требуют от Дегтярёва, чтобы он вышел к ним и лично ответил на вопросы.

То, что происходит сейчас в будние дни по вечерам со всякими лозунгами «Дегтярёв, выходи». Прям вот вышел и бросил тех людей, которые здесь, такие же хабаровчане, на совещаниях отчитываются по направлениям. Нет, не выйду. Не позволю никому диктовать мне условия. Я себя уважаю, назначен указом президента всенародно избранного, и это просто некультурно и неуважение к остальным гражданам, — объяснил Дегтярёв в эфире у телеведущего Владимира Соловьёва.

Врио главы региона также добавил, что не рекомендует хабаровчанам сейчас выходить на улицу, потому что в регионе сложная обстановка по коронавирусу.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям, писал NEWS.ru