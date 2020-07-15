В Хабаровске люди снова вышли на митинг в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/201f346e-c756-11ea-a9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Жители Хабаровска сегодня в очередной раз вышли на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Они скандируют лозунги и требуют отпустить политика из СИЗО.

Как сообщает «Интерфакс», митинги продолжаются с 11 июля. Они охватили не только краевой центр, но и другие населённые пункты, включая небольшие посёлки. Участники акции ведут себя спокойно. Тем временем у здания правительства Хабаровского края на площади имени Ленина, куда направляются протестующие, дежурят полицейские и бойцы ОМОНа на случай нестандартных ситуаций.

По данным СМИ, в самом массовом митинге 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В то же время в МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

14 июля арестованного губернатора посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Согласно их информации, Фургал очень переживает и спрашивает, ругают ли его. Позднее адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что политик благодарит жителей региона за поддержку, однако не одобряет эти акции.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярёв, депутат Андрей Андрейченко.

Тем временем в Кремле пока не готовы назвать имя нового врио губернатора, писал NEWS.ru.