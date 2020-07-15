В Хабаровске люди снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска сегодня в очередной раз вышли на акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Они скандируют лозунги и требуют отпустить политика из СИЗО.
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По данным СМИ, в самом массовом митинге 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В то же время в МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.
Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
14 июля арестованного губернатора посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Согласно их информации, Фургал очень переживает и спрашивает, ругают ли его. Позднее адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что политик благодарит жителей региона за поддержку, однако не одобряет эти акции.
Лидер ЛДПР
Тем временем в Кремле пока не готовы назвать имя нового врио губернатора, писал NEWS.ru.
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