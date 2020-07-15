Песков отказался от комментария по назначению врио главы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/3ddf9416-c74d-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не комментирует слухи о возможном назначении врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, так как указа президента России ещё нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ. Указ до сих пор не публиковался, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, у которого журналисты спросили, соответствует ли действительности появившаяся информация о назначении врио главы Хабаровского края Дегтярёва.

Песков подчеркнул, что в Кремле кадровые слухи никогда не комментируют.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт. После задержания на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Аналогичные мероприятия прошли в Комсомольске-на-Амуре.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярев, депутат Андрей Андрейченко.

Между тем вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. По его словам, правоохранительные органы никогда бы не пошли на его задержание, если бы у них не было на это весомого обоснования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Юрий Трутнев является полпредом президента, и он курирует этот регион. Курируя регион, он обладает всеми данными о параметрах развития региона. Представитель Кремля добавил, что в данный момент очень важно «сохранить управляемость» в регионе, а также продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора Фургала.