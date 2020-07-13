Трутнев: Фургала не задержали бы без железного обоснования

https://static.news.ru/photo/256fbca0-c4f8-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. По его словам, правоохранительные органы никогда бы не пошли на его задержание, если бы у них не было на это весомого обоснования.

Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного железного обоснования, — цитирует его слова РИА Новости.

Он напомнил, что решение по делу Фургала будет принимать суд.

Комментируя массовые митинги в поддержку губернатора, Трутнев отметил, что люди имеют право выражать своё мнение на происходящие события в Хабаровске. Акции протеста, по его словам, стали «нетривиальной» реакцией людей на случившееся.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов. По данным местных СМИ, предпринимателей находили погибшими от рук киллеров непосредственно после конфликтов с Фургалом, который в начале нулевых имел свой бизнес на Дальнем Востоке.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах.

Ранее Юрий Трутнев объяснил свою поездку в Хабаровский край. По его словам, его визит был связан с необходимостью убедиться, что управляющая регионом команда продолжает работать и выполнять все требуемые функции власти. Он встретился с краевым руководством, первым заместителем губернатора и целым рядом коллег, писал NEWS.ru.