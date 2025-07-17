Амурская область на ВЭФ расскажет о российско-китайском сотрудничестве

Амурская область на ВЭФ расскажет о российско-китайском сотрудничестве

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет с 3 по 9 сентября в рамках юбилейного десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, Амурская область представит крупные инвестиционные проекты и достижения в развитии российско-китайского сотрудничества. Основной слоган региона – «Амурская область – центр российско-китайского сотрудничества». Организует выставку Фонд Росконгресс при поддержке полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Приамурье – территория крупнейших инфраструктурных проектов. По привлечению инвестиций Амурская область является одним из регионов-лидеров. Среди крупнейших инвестпроектов области – строительство логистического комплекса, газохимического кластера, международного моста через Амур, трансграничной канатной дороги и современных объектов инфраструктуры. Активно развиваются проекты в сфере сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и лесопромышленного комплекса, — отметил Юрий Трутнев.

Основной цвет амурского павильона – красный, что символизирует флаги России и Китая. Фасад выполнен из перфорированных панелей, где можно прочитать слова и фразы о достижениях региона.

Восточный экономический форум – ключевое событие года для нас. Уникальная площадка позволяет заключить десятки выгодных соглашений, договориться о реализации на территории области перспективных инвестпроектов, наметить свежие направления развития региона, – добавил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в ходе X Восточного экономического форума. В рамках нее гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.