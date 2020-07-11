Политолог рассказал о возможном итоге протестов в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/ddf82762-c3b3-11ea-a3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Руководитель проекта мониторинга выборов «Комитета гражданских инициатив», Александр Кынев считает, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.

Ранее, после громкого задержания губернатора Хабаровского края, на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По мнению Кынева, речь идёт не менее чем о 40 тысяч протестующих. Это беспрецедентно для Дальнего Востока. Политолог отметил, что, если система будет упорствовать, протест будет продолжаться.

Гораздо меньше издержек – уступить. «Наказать виновных», «ошибочка вышла». Как было в деле с Иваном Голуновым. Те, кто инициировал, сами оказались виноваты, — цитирует его Фонтанка.

Кынев добавил, что речь может идти об отставке полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Политолог считает, что ситуация такова, что ЛДПР во главе с Жириновским не собирается сдавать Фургала, поскольку это невыгодно, а федеральные власти не смогут найти замену опальному губернатору, поскольку у неё в запасе таких людей просто нет.

Он также назвал возможную причину ареста Фургала — его рейтинг в Хабаровском крае выше, чем у президента. В прошлом году на выборах в законодательную думу края люди голосовали за сторонников Фургала назло — из 36 мандатов ЛДПР получила 30, КПРФ – 3, «Единая Россия» – 2, «Яблоко» -1.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru, суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года.