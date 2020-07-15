Адвокат: Фургал благодарит жителей Хабаровска, но не одобряет митинги

https://static.news.ru/photo/625c0fd8-c74b-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится под арестом, благодарит жителей региона за поддержку, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, чиновник не имеет никакого отношения к «выступлениям жителей Хабаровска».

Он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений, — подчеркнул юрист.

Кожемякин также отметил, что его клиент готов сотрудничать со следствием ради установления истины, передаёт «Интерфакс».

Ранее Сергей Фургал перед оглашением решения по апелляционной жалобе сказал, что ему в СИЗО не передают продукты, лекарства, одежду. В заседании он участвует по видеосвязи и одет в тот же костюм, что и при избрании меры пресечения неделю назад.

Как писал NEWS.ru, 16 июля Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края. Чиновник пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе пятый день подряд. По данным СМИ, в самой массовой из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

15 июля в Хабаровске начался очередной не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного губернатора. Протестующие потребовали отпустить Фургала из СИЗО. На акцию пришли около 500 человек. Аналогичное мероприятие проходит в Комсомольске-на-Амуре, где в поддержку главы региона вышли примерно 50 человек.