Фургал пожаловался, что ему не передают вещи в СИЗО

https://static.news.ru/photo/a4cb29c4-c748-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал перед оглашением решения по апелляционной жалобе сказал, что ему в СИЗО не передают продукты, лекарства, одежду.

Это сущее безобразие. Меня неделю держат, не опрашивали, следственных действий не проводили. ТВ не работает, газет не дают. Вещи не передают, вообще охамели, — возмутился он.

В заседании он участвует по видеосвязи и одет в тот же костюм, что и при избрании меры пресечения неделю назад.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.