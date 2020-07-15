Фургал пожаловался, что ему не передают вещи в СИЗО

Сергей Фургал перед оглашением решения по апелляционной жалобе сказал, что ему в СИЗО не передают продукты, лекарства, одежду.
Это сущее безобразие. Меня неделю держат, не опрашивали, следственных действий не проводили. ТВ не работает, газет не дают. Вещи не передают, вообще охамели, — возмутился он.
В заседании он участвует по видеосвязи и одет в тот же костюм, что и при избрании меры пресечения неделю назад.
Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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