Общество

Фургал пожаловался, что ему не передают вещи в СИЗО

12:29, 16 июля 2020
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал перед оглашением решения по апелляционной жалобе сказал, что ему в СИЗО не передают продукты, лекарства, одежду.

Это сущее безобразие. Меня неделю держат, не опрашивали, следственных действий не проводили. ТВ не работает, газет не дают. Вещи не передают, вообще охамели, — возмутился он.

В заседании он участвует по видеосвязи и одет в тот же костюм, что и при избрании меры пресечения неделю назад.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях