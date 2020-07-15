Суд оставил под арестом Сергея Фургала

https://static.news.ru/photo/8cb98f62-c746-11ea-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил оставить решение Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — сказала судья.

Таким образом, чиновник пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Фургал был арестован 10 июня. Заседание, как и сегодня, проходило в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения — якобы участникам дела поступают угрозы.

Как писал NEWS.ru, следствие просило суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Заседание проходило в закрытом режиме.

Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.