Суд оставил под арестом Сергея Фургала

Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд постановил оставить решение Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — сказала судья.
Таким образом, чиновник пробудет в СИЗО до 9 сентября.
Фургал был арестован 10 июня. Заседание, как и сегодня, проходило в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения — якобы участникам дела поступают угрозы.
Как писал NEWS.ru, следствие просило суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Заседание проходило в закрытом режиме.
Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.
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