Суд закрыл процесс с участием Сергея Фургала

https://static.news.ru/photo/8137df86-c291-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из Басманного суда Москвы.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о закрытии заседания. Как утверждают силовики, это необходимо «для обеспечения безопасности участников судопроизводства». Последним якобы поступают угрозы.

Как заявил Сергей Фургал, лично ему каких-либо угроз не было. При этом он оставил вопрос о закрытии процесса на усмотрение суда.

Как писал NEWS.ru, следствие просит суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств.