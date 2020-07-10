Происшествия

Суд закрыл процесс с участием Сергея Фургала

12:37, 10 июля 2020 104
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из Басманного суда Москвы.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о закрытии заседания. Как утверждают силовики, это необходимо «для обеспечения безопасности участников судопроизводства». Последним якобы поступают угрозы.

Как заявил Сергей Фургал, лично ему каких-либо угроз не было. При этом он оставил вопрос о закрытии процесса на усмотрение суда.

Как писал NEWS.ru, следствие просит суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств.

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