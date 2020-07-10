Суд закрыл процесс с участием Сергея Фургала

Заседание об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из Басманного суда Москвы.
Судья удовлетворил ходатайство следователя о закрытии заседания. Как утверждают силовики, это необходимо «для обеспечения безопасности участников судопроизводства». Последним якобы поступают угрозы.
Как заявил Сергей Фургал, лично ему каких-либо угроз не было. При этом он оставил вопрос о закрытии процесса на усмотрение суда.
Как писал NEWS.ru, следствие просит суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств.
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