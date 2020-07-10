Следствие просит арестовать Сергея Фургала

https://static.news.ru/photo/dd7d73f6-c277-11ea-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств.

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября, — передаёт ТАСС слова источника из суда.

В СК РФ заявили, что губернатору Хабаровского края предъявлено обвинение. По версии следствия, политик причастен к организации убийств бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Последний являлся партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году). Преступления были совершены членами ОПГ в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. В этот период Фургал занимался предпринимательской деятельностью.

Также вместе с Сергеем Фургалом были задержаны депутаты Хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, которые ранее входили в руководящий состав предприятия «Амурсталь», принадлежащего компании «Торэкс-Хабаровск». По сведениям знакомых с ситуацией источников, губернатора подозревали в том, что он использует своё положение в интересах аффилированных компаний, что повлияло на появление уголовного дела.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Ранее квартиры, гаражи и машины шестерых (включая губернатора Сергея Фургала) членов Либерально-демократической партии в Хабаровском крае обыскали сотрудники правоохранительных органов, сообщил лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр, писал NEWS.ru.