Фургал заявил о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям

https://static.news.ru/photo/78920e38-c29b-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил на суде о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют. Об этом заявил его адвокат.

Кроме того, он отметил, что в деле Фургала нет политики.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Главе региона вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов.

Олег Булатов вместе с Фургалом были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году). Евгений Зоря подал в суд на Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы Фургала ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году).

Первым был убит Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Ранее NEWS.ru писал, что заседание об избрании меры пресечения губернатору Сергею Фургалу пройдёт в закрытом режиме.