В Сети опубликовали фото избитого основателя движения «Лев Против»

Фото: mikhaillazutin/vk.com

Михаил Лазутин

Telegram-канал Zvezdanews сообщил, что в Грузии избили основателя движения «Лев Против» Михаила Лазутина. Канал опубликовал фото блогера с синяками и кровоподтеками на лице. Позже информация была опровергнута. Как оказалось, фото было сделано несколько недель назад в Москве после боя с промоушена «Наше Дело».

29 сентября Лазутина заметили на границе с Грузией. Блогер вместе с другими выезжающими из страны стоит в очереди на пересечение границы. Активист известен своей борьбой против употребления спиртного в общественных местах. Он записывал ролики, в которых вместе с командой требовал от случайных прохожих выбрасывать алкоголь, иногда это приводило к конфликтам.

Ранее другой блогер Юрий Хованский подтвердил свой отъезд из России в Сербию. Он отметил, что сумел получить загранпаспорт, действие которого ранее было приостановлено из-за уголовного дела. 20 июля адвокат Хованского Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). 9 сентября стало известно, что Росфинмониторинг исключил блогера из реестра экстремистов и террористов.