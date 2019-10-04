https://static.news.ru/photo/fce0d8e4-e74b-11e9-87df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специальные пункты приёма лишней еды в России могут появиться на базе социальных учреждений после принятия запрета на выбрасывание продукции. Там же возможно и появление столовых, где продукты будут перерабатывать и кормить нуждающихся. Об этом журналистам рассказал депутат Государственной думы Максим Сурайкин.

Автор предложенного законопроекта отметил, что в России появятся новые обязанности у социальных служб и ведомств, отвечающих за контроль продукции. Их сотрудники будут следить за едой, которую россияне станут сдавать.

У нас в государстве достаточно служб, которые занимаются контролем и проверкой, только в отношении ресторанов, рынков, магазинов и точек общепита. Поэтому эта инициатива не потребует дополнительных государственных затрат, просто этим службам добавится одна небольшая функция, — приводит слова Сурайкина портал «URA.RU».

Как писал News.ru, эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей. По их оценке, около 17 млн т еды оказывается на свалке каждый год. Этой продукции хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Это больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.