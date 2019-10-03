https://static.news.ru/photo/e78977b4-e672-11e9-9dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей. По их оценке, около 17 млн т еды оказывается на свалке каждый год.

Как утверждают авторы исследования, этой продукции хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Это больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

В исследовании говорится, что больше всего еды выбрасывают домохозяйства и торговые сети. Россияне чаще всего выкидывают продукты из зерна, а также картофель. Магазины в первую очередь отправляют на помойку молочные продукты — это 47% всех отходов.

По мнению экспертов, проблему может разрешить фудшеринг. Речь, в частности, идёт об онлайн-сервисах, где пользователи могут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности, пишет РБК .

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение пригодных для употребления продуктов. В ведомстве считают, что их можно использовать как источники биоэнергетики.