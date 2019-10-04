https://static.news.ru/photo/ed89b4aa-adb8-11e9-b919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил обязать россиян сдавать оставшиеся в холодильнике продукты в специальные пункты, откуда они будут направляться малообеспеченным гражданам.

При этом он уточнил, что еда должна быть хорошего качества с нормальным сроком годности.

Люди хороший хлеб, например, выкидывают. Мы считаем, что можно вполне по стране применить практику создания пунктов, куда граждане излишки своей еды могли бы сдавать и там централизовано эти продукты направлялись бы на обеспечение малоимущих, детдомов и всех нуждающихся, — сказал РИА Новости Сурайкин.

Он также подчеркнул, что соответствующая инициатива в ближайшее время будет направлена на рассмотрение в Госдуму.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей. По их оценке, около 17 млн т еды оказывается на свалке каждый год. Этой продукции хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Это больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.