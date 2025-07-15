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15 июля 2025 в 11:06

В США раскрыли негативные последствия антироссийских пошлин Трампа

WP: пошлины Трампа против России могут остановить торговлю между США и Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

План президента США Дональда Трампа с антироссийскими пошлинами коснется покупателей нефти и газа из РФ, передает издание Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. Речь идет о введении 100-процентых пошлин на импорт, а также вторичные тарифы для покупателей энергоносителей. По словам аналитиков, на фоне этого у Вашингтона могут возникнуть проблемы с другими торговыми партнерами — Китай закупает 47% российского черного золота, за ним следует Индия с 38%.

Добавление 100-процентного тарифа на китайские товары в дополнение к уже действующим импортным пошлинам фактически остановит торговлю между США и Китаем — двумя крупнейшими экономиками мира, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам президента, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

Дональд Трамп
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