В Госдуме рассказали, когда примут закон о гражданстве РФ

Законопроект о гражданстве Российской Федерации, внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, будет принят в начале 2022 года, заявил ТАСС председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, текст документа разрабатывался после внесения поправок в Конституцию совместно с межведомственной комиссией при президенте России.

Он будет в начале следующего года принят, — добавил Калашников.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Как отмечается в пояснительной записке, гражданство «может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка».

Для более чем 20 категорий лиц планируется сократить число требований для предоставления гражданства. В их числе граждане бывшего СССР и их дети, являющиеся участниками госпрограммы по добровольному переселению, а также потомки тех, кто постоянно жил в пределах нынешних границ РФ в Российской империи или СССР. Послабления коснутся и лиц, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане РФ.

Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента России по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства государства. Ранее принятых в российское гражданство смогут лишить его за преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также за другие правонарушения.