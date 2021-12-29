В Госдуме рассказали, когда примут закон о гражданстве РФ
Депутат Госдумы Калашников: закон о гражданстве РФ примут в начале 2022 года
Сергей Князев
Сергей Князев
12:57, 29 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Законопроект о гражданстве Российской Федерации, внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, будет принят в начале 2022 года, заявил ТАСС председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, текст документа разрабатывался после внесения поправок в Конституцию совместно с межведомственной комиссией при президенте России.
Он будет в начале следующего года принят, — добавил Калашников.
Ранее Путин внёс в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Как отмечается в пояснительной записке, гражданство «может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка».
Для более чем 20 категорий лиц планируется сократить число требований для предоставления гражданства. В их числе граждане бывшего СССР и их дети, являющиеся участниками госпрограммы по добровольному переселению, а также потомки тех, кто постоянно жил в пределах нынешних границ РФ в Российской империи или СССР. Послабления коснутся и лиц, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане РФ.
Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента России по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства государства. Ранее принятых в российское гражданство смогут лишить его за преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также за другие правонарушения.