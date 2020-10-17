В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок

https://static.news.ru/photo/4bbfe156-11eb-11eb-a327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Леонид Огуль посчитал необходимым введение на всей территории страны паспорта прививок в электронном виде.

В ходе прошедшего онлайн круглого стола по профилактике инфекционных заболеваний депутат заявил, что такая мера позволит властям получить необходимую оперативную информацию о привитых и непривитых детях. Парламентарий добавил, что паспорт будет напоминать россиянам о сроках вакцинации от тех или иных заболеваний.

Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это — медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим убеждениям, — цитирует Огуля ТАСС.

Депутат выразил уверенность, что страна нуждается в принципиально новой схеме «разъяснительной работы с населением» по вопросу прививок. Огуль подчеркнул, что у людей не должно остаться вопросов по прививочному календарю, составу вакцин и противопоказаниям.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что власти страны не планируют отстранять учителей от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса, передавал NEWS.ru.