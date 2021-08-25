В Госдуме предложили ввести базовый доход для семей с детьми

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство РФ законопроект о ежемесячных выплатах семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, с 1 января 2022 года каждому члену семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет, предлагается выплачивать по 10 тыс. рублей.

На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей — пока младшему из детей не исполнится 18 лет, — пояснил Миронов.

По подсчётам авторов инициативы, получателями базового дохода могут стать до 60 млн граждан, что потребует около 7,2 трлн рублей в год из федерального бюджета.

Ранее Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с «Дождём» (внесён в реестр СМИ-иноагентов). По мнению политика, включение в данный список телеканала было перегибом. Он убеждён, что этот закон следует подкорректировать. Он также добавил, что для восьмого созыва Госдумы тема станет одной из приоритетных.