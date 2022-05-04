Депутат ГД предложил включить насвай в список наркотических веществ Депутат Госдумы Хамзаев предложил включить насвай в список наркотических веществ

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Насвай является «новой формой наркотических средств», состоящей из химических реагентов, в том числе клея и гашиша, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что по этой причине данный вид табачного изделия необходимо включить в перечень запрещённых в РФ наркотических средств. Соответствующий запрос парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передаёт РИА Новости.

В последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров, — отмечается в письме.

Хамзаев отметил, что ранее насвай позиционировался как вид некурительного табачного изделия. По словам депутата, его реализация приводит к новой зависимости, тяжёлым отравлениям, а также к летальным исходам.

Парламентарий также обратил внимание на то, что насвай начали приобретать школьники и студенты. Хамзаев считает такую тенденцию опасной.

Ранее рэпер Птаха назвал плохой идею запрета снюса и насвая. По его мнению, запрет на реализацию жевательных смесей или на информации о них будет лишь провоцировать интерес со стороны детей.