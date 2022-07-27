В России могут учредить День памяти погибших в Донбассе Спикер ГД Володин: инициативу об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе рассмотрят осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы предложили установить в России новую памятную дату — День памяти погибших в Донбассе, пишет РИА Новости. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в Думе рассмотрят эту инициативу на одной из осенних сессий.

Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной думы предложили установить День памяти всех жертв войны в Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу, — заявил Володин журналистам.

Спикер Госдумы добавил, что убийства мирных жителей в Донбассе продолжаются уже девятый год, при этом со стороны Запада никто так и не встал на защиту детей в ДНР и ЛНР.

Сегодня, 27 июля, в Донецкой Народной Республике отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата учреждена в ДНР в память о детях, которые с 2014 года погибли в результате обстрелов ВСУ. По всей республике пройдут траурные мероприятия. Митинги-реквиемы проводятся в среду в Москве и в других городах России.