В Госдуме предложили отменить налог для некоторых россиян Депутат Сухарев предложил отменить налог на матпомощь для работников до 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев выступил с предложением повысить порог суммы материальной помощи, которая не будет облагаться подоходным налогом, до 15 тысяч рублей, сообщает RT. Соответствующее письмо он направил зампреду правительства РФ Дмитрию Григоренко.

Сухарев уточняет, что на сегодняшний день одной из мер финансовой поддержки российских работников является предоставление со стороны работодателя материальной помощи. Однако в данный момент максимальная сумма, которая не облагается подоходным налогом, составляет четыре тысячи рублей. Он считает, что увеличение суммы благоприятно скажется как на работниках, так и на деятельности самих организаций.

В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, за налоговый период до 15 тыс. рублей, разработав при этом механизм контроля за соблюдением работодателями прав работников на оплату труда, — написал он в заявлении.

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