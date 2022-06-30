Обманутым дольщикам пообещали выплатить компенсации в ФРТ В Фонде развития территорий пообещали выплатить денежные компенсации тысячам обманутых дольщиков

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Более 41 тысячи обманутых дольщиков могут претендовать на выплаты денежных компенсаций в ближайшее время, заявил глава Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев. По его словам, это единственный верный вариант, когда завершить строительство невозможно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Выплата денежных компенсаций является одним из основных способов решения проблем обманутых дольщиков. Причем в ряде случаев это едва ли не единственный способ, когда завершить строительство невозможно, — заявил Тимофеев.

Также директор фонда отметил, что за время работы организации выплаты были произведены более чем 37 тысячам граждан в различных регионах России.

В полном объеме выплачены возмещения дольщикам 367 проблемных объектов, это больше 12 тыс. граждан, по остальным продолжаются расчеты, — отметил он.

Тимофеев подчеркнул, что обманутым дольщикам следует как можно скорее обращаться в ФРТ, поскольку зачастую решения о выплатах есть, а граждане за ними не приходят.

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