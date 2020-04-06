В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/56402d26-781b-11ea-acf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин предложил отказаться от проведения ЕГЭ в 2020 году. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Причиной стало распространение коронавируса, передаёт РИА Новости.

По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал, — подчеркнул он.

Политик уверен, что заместители председателя правительства вернутся к этому вопросу в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов не исключил повторного переноса ЕГЭ. Он отметил, что ведомство будет следить за развитием ситуации с вынужденным дистанционным обучением школьников из-за угрозы распространения коронавируса.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.