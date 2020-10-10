В Госдуме предложили оснастить видеонаблюдением палаты тяжелобольных

https://static.news.ru/photo/1653d7ba-0c56-11eb-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил установить камеры видеонаблюдения и копки экстренного вызова медперсонала во всех палатах с тяжелобольными пациентами и инвалидами в российских больницах.

Подобное предложение он озвучил в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.

Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений, — цитирует парламентария издание.

Он подчеркнул, что такие меры позволят избежать случаев, когда тяжелобольные пациенты из-за резкого ухудшения состояния не могут обратиться за помощью к медикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпании обяжут устанавливать в самолётах видеокамеры. С 2023 года их будут размещать в кабинах и салонах воздушного судна, а также на путях прохода в салон самолёта. Видеозаписи с камер авиаперевозчики должны будут хранить не менее 30 суток.