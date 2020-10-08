Авиакомпании обяжут устанавливать в самолётах видеокамеры

Авиакомпании будут устанавливать в самолётах видеокамеры с 2023 года.
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Ранее NEWS.ru писал, что для 1,5 тысячи вагонов метро в Москве планируется закупить оборудование для системы распознавания лиц. На это могут выделить почти 1,4 млрд рублей. С помощью этой системы видеонаблюдения в 2019 году было раскрыто более трёх тысяч преступлений. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве насчитывается около трёх тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, объединённых в масштабную сеть. Данной функцией планируется в будущем оснастить все камеры столицы, которых более 160 тысяч.
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