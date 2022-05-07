В Госдуме объяснили, почему в России не сократят рабочую неделю Депутат Нилов: в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю

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В России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю, потому что рынок труда сам придёт к тому, чтобы россияне меньше трудились и больше времени уделяли себе, предположил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что пандемия коронавируса уже подтолкнула рынок к изменениям, в связи с чем распространились гибкие формы занятости и удалёнка.

Сейчас не нужно ничего трогать и законодательно регулировать. Всё должно идти само собой, эволюционно и синергетически. Рынок труда сам придёт к тому, чтобы люди, исходя из имеющихся возможностей, решений, развития искусственного интеллекта, робототехники, стали меньше трудиться и больше времени тратить на себя, — объяснил он.

Нилов заверил, что работодатель должен сам решать, может ли компания перейти на четырёхдневную рабочую неделю, не теряя при этом в заработной плате и не снижая производительность труда.

У нас есть те, кто работает удалённо, перераспределяет своё время так, что в итоге то, что они делают в офисе за пять дней, дома делают за четыре. Так как меньше тратят времени на дорогу, обед. Это выгодно и работодателю, и работнику, — добавил он.

Вопрос о сокращении рабочей недели до четырёх дней обсуждался в августе 2021 года при участии профсоюзов. Главным фактором такого перехода является сохранение заработной платы на том же уровне, уверены в организации. В Госдуме эту идею восприняли крайне скептически, а депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил даже отдавать под суд и сажать в тюрьму за призывы к сокращению рабочей недели. Он обвинил людей, продвигающих такие идеи, в намерении уничтожить экономику страны.

В этом году риторика изменилась, а идея о четырёхдневке уже не кажется диковиной. По мнению россиян, сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. Многие люди уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована.

Эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева, в свою очередь, отметила, что трудовую неделю в России всё-таки сократят, потому что толки об этом ведутся давно. По её словам, перейти на подобный формат можно уже сейчас по соглашению с работодателем, но это не коснётся производств непрерывного цикла.