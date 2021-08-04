Профсоюзы обозначили обязательное условие четырёхдневки в России

Вопрос о сокращении рабочей недели до четырёх дней обсуждается с участием профсоюзов. Главным фактором такого перехода является сохранение заработной платы на том же уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Главное условие, чтобы четырёхдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырёхдневку и даже трёхдневку, — рассказал Шмаков.

Он поделился, что недавно вернулся из Удмуртии, где на крупнейшем предприятии введена четырёхдневка. Но все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя на 20% сократила зарплаты.

Эксперт отметил, что все условия для реализации такого плана есть: можно увеличить рабочие часы с восьми до десяти, так как в Конституции прописана 40-часовая рабочая неделя. Главное, по мнению Шмакова, сохранить баланс между временем труда и отдыха.

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