Госдума: за призывы ввести четырёхдневку в России нужно сажать

Экономика России сейчас на дне, поэтому за призывы ввести четырёхдневку людей нужно отдавать под суд и сажать в тюрьму. С таким заявлением выступил депутат от КПРФ Николай Арефьев в интервью URA.RU.

За такие идеи вообще судить надо. Спросите любого человека: нужна ему четырёхдневная рабочая неделя или трёхдневная? Да они готовы по 10 дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба, а им предлагают совсем не работать, чтобы совсем ничего не зарабатывать, — сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству уверен: такие идеи продвигают люди, которые целенаправленно пытаются уничтожить экономику страны.

Арефьев отметил, что Россия по экономическим показателям находится на дне, а активисты, предлагающие свои «идиотские идеи», мечтают окончательно всё «угробить, закопать и сверху поставить крест».

Вопрос о сокращении рабочей недели до четырёх дней обсуждался ранее с участием профсоюзов. Главным фактором такого перехода является сохранение заработной платы на том же уровне, уверены в организации.