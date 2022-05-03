«Можно уже сейчас»: юрист о переходе на четырёхдневку Юрист Яковлева о переходе на четырёхдневную рабочую неделю: «можно уже сейчас»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с NEWS.ru отметила, что в России так или иначе будет четырёхдневная рабочая неделя, так как разговоры об этом ведутся давно. По её словам, перейти на подобный формат можно уже сейчас по соглашению с работодателем, но это не коснётся производств непрерывного цикла. Юрист полагает, что четырёхдневка будет удобна для многих работников.

Многим работникам это удобно, но вопрос: через сколько это будет. Это точно не будет обязательно. У нас существует множество видов деятельности, которые невозможно перевести на четырёхдневку. Производства непрерывного цикла никак не могут перейти, потому что в любом случае кто-то из административного персонала будет работать все дни. Всё равно у нас остаётся 40 часов в неделю. Отдельные категории могут перейти уже сейчас по соглашению с работодателем. Это неполное рабочее время, — сказала Яковлева.

По мнению юриста, при четырёхдневке оптимально работать по десять часов, чтобы соблюсти 40 часов в неделю. Яковлева считает, что по сути это можно реализовывать уже сейчас, так как по трудовому законодательству механизмы для этого есть.

Я думаю, что это будет как-то в виде права дополнительно введено, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что такая возможность есть. Но какое время — трудно предположить. Может быть, несколько лет, потому что разговоры об этом ведутся года три, — подытожила юрист.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в недалёком будущем. По его словам, это должно произойти естественным путём без законодательного внедрения. Парламентарий отметил, что некоторые предприятия уже сегодня работают в таком формате в рамках дистанционной или неполной занятости.