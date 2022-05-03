Депутат Нилов: переход на четырёхдневку – вопрос недалёкого будущего

Ярослав Нилов / Фото duma.gov.ru

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в недалёком будущем, считает глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это должно произойти естественным путём без законодательного внедрения, сообщает РИА Новости.

Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалекого будущего. <...> Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение, — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что некоторые предприятия уже сегодня работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. По его мнению, в условиях пандемии это стало оптимальным решением для продолжения работы.

Нилов также указал, что четырёхдневная рабочая неделя подходит не для всех видов деятельности. Для некоторых направлений бизнеса она может означать сокращение прибыли. Он добавил, что рынок сам придёт к оптимизации, искусственные ограничения или навязывания могут только навредить.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал главным условием перехода на четырёхдневку сохранение заработной платы. Однако работодатели, по его словам, к этому пока не готовы.