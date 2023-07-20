В ГИБДД объяснили, можно ли кататься на электросамокате вдвоем ГИБДД: на электросамокате можно кататься вдвоем при подходящей конструкции

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Россияне могут кататься парами на электросамокатах и велосипедах в том случае, если это предусмотрено конструкцией средства передвижения, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. В ведомстве подчеркнули, что если самокат и велосипед не предназначен для совместной езды, водители, нарушающие ПДД, будут привлекаться к ответственности.

В соответствии с пунктом 24.8 правил дорожного движения РФ, велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мобильности. Поэтому в случае допущения таких поездок нарушители будут привлечены к ответственности, — сказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что ежедневно на улицах Москвы фиксируются случаи нарушения ПДД при езде на электросамокатах. Водители и пассажиры средств индивидуальной мобильности подвергают свои жизни, а также других людей опасности при совместной поездке на одном средстве СИМ, подчеркнули в ГАИ.

Ранее стало известно, что Общественная палата России после круглого стола с экспертами выступила за введение водительских прав для самокатчиков. Рекомендации планируется направить органам власти. Зампред комитета ОП по безопасности Александр Холодов рассказал, что электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности планируют приравнять к скутерам и мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории М.