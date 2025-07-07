Велозабег в Москве закончился травмами В ходе велозабега в Москве спортсмены устроили массовое столкновение

В ходе велозабега «Две реки» в Москве произошло массовое столкновение спортсменов, сообщает 360.ru. Согласно представленным кадрам, велосипедисты на одном из участков не справились с управлением и упали с транспортных средств.

Один из участников стонал от боли, получив серьезные повреждения. Некоторые же спортсмены, несмотря на падение, подняли велосипеды и продолжили движение.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила о потенциальных рисках велоспорта для людей с хроническими заболеваниями. Специалист пояснила, что пациентам с ишемической болезнью сердца, нестабильной гипертонией, а также перенесшим недавно инфаркт, следует воздержаться от велопрогулок. Интенсивные физические нагрузки в этих случаях могут вызвать приступ стенокардии или аритмии.

До этого президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков высказался о необходимости модернизации городской инфраструктуры для безопасного использования электровелосипедов и электросамокатов. По его мнению, существующая инфраструктура не отвечает требованиям современных средств передвижения. Эксперт подчеркнул важность развития сети велодорожек для снижения аварийности.