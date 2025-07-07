Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:12

Велозабег в Москве закончился травмами

В ходе велозабега в Москве спортсмены устроили массовое столкновение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе велозабега «Две реки» в Москве произошло массовое столкновение спортсменов, сообщает 360.ru. Согласно представленным кадрам, велосипедисты на одном из участков не справились с управлением и упали с транспортных средств.

Один из участников стонал от боли, получив серьезные повреждения. Некоторые же спортсмены, несмотря на падение, подняли велосипеды и продолжили движение.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила о потенциальных рисках велоспорта для людей с хроническими заболеваниями. Специалист пояснила, что пациентам с ишемической болезнью сердца, нестабильной гипертонией, а также перенесшим недавно инфаркт, следует воздержаться от велопрогулок. Интенсивные физические нагрузки в этих случаях могут вызвать приступ стенокардии или аритмии.

До этого президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков высказался о необходимости модернизации городской инфраструктуры для безопасного использования электровелосипедов и электросамокатов. По его мнению, существующая инфраструктура не отвечает требованиям современных средств передвижения. Эксперт подчеркнул важность развития сети велодорожек для снижения аварийности.

велосипеды
спорт
Москва
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.