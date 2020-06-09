В ГД считают глупыми призывы лишить Ефремова звания заслуженного артиста

https://static.news.ru/photo/14de86a6-aa5d-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишь отдельный указ президента РФ позволит лишить актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, звания заслуженного артиста. Призывы к этому — глупости. Об этом заявила заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко.





Виталию Милонову, как депутату, следовало бы знать законодательство, прежде чем предлагать. Я ему рекомендую почитать положения об указах президента и госнаградах. Можно разжаловать офицера, а вот звания заслуженного артиста лишить нельзя, или специально должен быть указ президента. Это глупости, — сказала она изданию «Подъём».

Однако Драпеко не стала оправдывать действия Ефремова и отметила, что актёр уже «допился».





Если бы какой-нибудь таджик грузовиком задавил человека, он бы уже давно сидел в тюрьме, и никто бы это даже не обсуждал. А из-за того, что человек народный артист, начинает волна подниматься, оправдывающая его. Я его не оправдываю. Михаил, что говорится, допился. Нельзя за руль садиться в этом виде, — сказала она.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан, ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность лишения Ефремова званий.