В ГД назвали присоединение Херсонской области к России вопросом времени Депутат Госдумы Бородай: присоединение Херсонской области к России — вопрос времени

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Присоединение Херсонской области к России является вопросом времени, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Парламентарий добавил, что «история с так называемой Украиной только начинается», поэтому вхождение региона в состав РФ — дело не ближайших недель.

По его мнению, многое зависит от хода специальной военной операции РФ на Украине. Таким образом Бородай прокомментировал заявление замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Я думаю, что Херсонская область станет частью России. Это абсолютно логичный шаг, который я всячески поддерживаю. Я думаю, что это вопрос времени и хода специальной военной операции, так как ещё далеко не полностью освобождены территории республик Донбасса, группировка противника всё ещё сражается. И она будет сопротивляться в условиях, когда Запад ведёт против РФ тотальную войну на уничтожение. Мы видим всё больше отрядов западных наёмников, помимо западного оружия, в том числе и тяжёлого — появились 155-мм орудия, которых у нас и стран Варшавского договора никогда не было, — отметил Бородай.

Он также не исключил, что примеру Херсона могут последовать Одесская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Харьковская области.

Стремоусов накануне заявил, что руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. По его словам, референдум в Крыму показал, что такой способ вхождения не воспринимается мировым сообществом, поэтому указ лидера РФ является единственным выходом. При этом он опроверг информацию, что регион мог принять статус «Херсонской Народной Республики» по образу ДНР и ЛНР.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов. В тот же день Стремоусов пообещал, что предпримет шаги по вступлению в состав Российской Федерации.